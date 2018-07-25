Продажи пива в городах ЧМ-2018 выросли на 14 процентов

По итогам первого полугодия продажи пива в России выросли на 8%, при том что в аналогичном периоде 2017 года наблюдалось сокращение продаж на 6%, следует из данных ритейл-аудита Nielsen, глобальной-компании измерителя.

В 11 городах проведения матчей чемпионата мира-2018 рост продаж пива за время турнира составил 14%, за январь-май динамика продаж в этих же городах была в три раза ниже (+5%). Наибольшее увеличение продаж пива среди 11 городов во время ЧМ-2018 отмечалось в Сочи (39%), Волгограде (31%), Калининграде (30%) и Казани (27%).

Существенно вырос спрос на безалкогольное пиво (крепость до 0,5%) – по сравнению с июнем 2017 года его продажи выросли на 65%, что позволило этому сегменту превзойти по объемам продаж слабоалкогольное пиво (крепость 1,7-3,9%).

Заметное ускорение продаж мундиаль обеспечил и чипсам, которые потребляют вместе с пивом, – их продажи во время ЧМ в городах проведения матчей выросли на 9%, тогда как в мае к апрелю продажи составляли +5%, говорится в пресс-релизе Nielsen.