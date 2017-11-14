Продажа билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября, 622 177 билетов уже распределено

Продажа билетов на матчи чемпионата мира-2018 возобновится 16 ноября в 12.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба ФИФА. Болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA.com/bilet.

Отмечается, что билеты четвертой категории, предназначенные только для граждан России, не будут доступны для приобретения. Они были реализованы в первый период продаж, который завершился 12 октября.

По итогам первого периода продаж было распределено 622 177 билетов. Всего были поданы заявки на 3 496 204 билета. После этого была проведена случайная жеребьевка, в результате которой 57 процентов билетов было распределено российским болельщикам. Среди иностранных фанатов больше всего билетов досталось болельщикам из США, Китая, Германии, Бразилии и Израиля.

– Было отрадно наблюдать столь существенный интерес к турниру со стороны российских и иностранных болельщиков. Лишь нескольким командам осталось пробиться в финальную часть, и мы снова ожидаем увидеть высокий спрос на билеты с возобновлением продаж, – сказал глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.