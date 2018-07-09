Призывавший к бойкоту ЧМ-2018 Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, информирует Reuters, приводя заявление офиса премьер-министра страны Терезы Мэй.

- Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД, - говорится в сообщении.

В марте Джонсон призвал Англию отказаться от участия в чемпионат мира-2018. Впрочем, вскоре его помощникам пришлось пояснять: речь не о футболистах, а о чиновниках.



11 июля "Три льва" сыграют в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии.



Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018