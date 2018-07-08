Призовые РФС за выступление сборной России на ЧМ-2018 составили 16 миллионов долларов

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит Российскому футбольному союзу (РФС) призовые в размере 16 миллионов долларов за выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года.

Российская команда на мировом первенстве дошла до четвертьфинала, где в субботу в Сочи уступила сборной Хорватии со счетом (2:2, пенальти – 3:4).

Призовые национальным ассоциациям, чьи команды участвуют/участвовали в финальной стадии ЧМ-2018, ФИФА распределяет по следующей схеме:

победитель – 38 миллионов долларов;

второе место – 28 миллионов;

третье место – 24 миллиона;

четвертое место – 22 миллиона;

5-е – 8-е места – 16 миллионов (на всех – 64 миллиона);

9-е – 16-е места – 12 миллионов (на всех – 96 миллионов);

17-е – 32-е места – 8 миллионов (на всех – 128 миллионов).

Общий призовой фонд чемпионата мира – 400 миллионов долларов. Кроме того, клубам, чьи футболисты были включены в заявки сборных-участниц турнира, будет выделено 209 миллионов долларов, еще 134 миллиона – это страховой фонд, плюс ко всему 48 миллионов было распределено между национальными ассоциациями для подготовки команд к турниру.

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