"Приземлимся, если нам повезет". Перуанцы - об аварийном рейсе Екатеринбург-Москва

Перуанцы, летевшие рейсом Екатеринбург-Москва, у которого загорелась турбина, заявили, что экипаж самолета не был готов к тому, чтобы объяснить иностранцам, что же случилось. В данном инциденте никто не пострадал.

- Должна сказать, что не было никаких кислородных масок, безопаность была организована плохо, - цитирует перуанское издание RPP журналистку Милену Мерино. - Экипаж ничего не делал, а переходил из стороны в сторону.

Другой пассажир заявил, что персонал лайнера не смог подробно рассказать о случившемся.

- Они просто сказали нам, что надо пристегнуть ремни, добавив по-английски: приземлимся, если нам повезет, сказал перуанец Марселу Рейес.

Сборная Перу выступает в группе С. Она потерпела два поражения, поэтому лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Ей осталось встретиться с Австралией (26 июня, Сочи).

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