"Приснилось, что победили в серии пенальти". Линекер продолжает радоваться победе Англии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил, что ему приснился сон, в котором англичане выиграли в серии пенальти. Вчера английская национальная команда обыграла Колумбию в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 пен.).

- Вчера ночью приснилось, что Англия выиграла в серии пенальти. Было очень реалистично, - написал Линекер в своем Твиттере.

Had this dream last night that England won a penalty shootout. Seemed so real. – Gary Lineker (@GaryLineker) 4 июля 2018 г.

Отметим, сборная Англии впервые выиграла серию послематчевых 11-метровых на чемпионатах мира.

Англичане в матче 1/4 финала чемпионата мира встретятся с командой Швеции (7 июля, Самара).

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