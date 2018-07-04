11:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Приснилось, что победили в серии пенальти". Линекер продолжает радоваться победе Англии


Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил, что ему приснился сон, в котором англичане выиграли в серии пенальти. Вчера английская национальная команда обыграла Колумбию в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 пен.).

- Вчера ночью приснилось, что Англия выиграла в серии пенальти. Было очень реалистично, - написал Линекер в своем Твиттере.

Отметим, сборная Англии впервые выиграла серию послематчевых 11-метровых на чемпионатах мира.

Англичане в матче 1/4 финала чемпионата мира встретятся с командой Швеции (7 июля, Самара).

Колумбия - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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