Принцесса Японии посетит в России два матча ЧМ-2018

Принцесса Японии Хисако Такамадо пробудет в России до 26 июня. Она сегодня поддерживает сборную Японии в Саранске в матче ЧМ-2018 с Колумбией.

– Ее Императорское Высочество принцесса Такамадо является почетным президентом Японской футбольной ассоциации, – цитирует "Р-Спорт" представителя посольства Японии в РФ. – Она прибыла в Россию для того, чтобы посмотреть игры национальной сборной.

Насколько я знаю, каких-либо встреч с официальными лицами не планируется, основная цель – это просмотр матчей с участием японской сборной. Ожидается, что она уедет 25 июня.

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