Принцесса Японии поддержит сборную на чемпионате мира в России

Член императорской семьи Японии принцесса Хисако Такамадо поддержит национальную сборную на чемпионате мира в России, сообщает Mainichi.

64-летняя принцесса посетит матч Япония – Колумбия, который пройдет в Саранске 19 июня. 21-го числа она осмотрит место проживания национальной команды в Казани, а 24-го июня вновь будет переживать за сборную в матче против Сенегала в Екатеринбурге.

Отметим, что принцесса Хисако Такамадо - почетный председатель японской ассоциации футбола, она посещает все чемпионаты мира, начиная с 1998 года.

Приезд принцессы станет первым визитом члена японской императорской фамилии в России более чем за сто лет. В последний раз представители семьи посещали нашу страну в 1916 году, когда Российская и Японская империя были союзницами в Первой Мировой войне.