Принц Уильям пообещал незамедлительно отреагировать на любые проявления расизма во время ЧМ-2018

Принц Уильям во время встречи с игроками сборной Англии пообещал молниеносно отреагировать на любые проявления расизма во время предстоящего чемпионата мира. Ранее защитник английской команды Дэнни Роуз принял решение не брать с собой на чемпионат мира семью из-за боязни столкнуться с оскорблениями на расовой почве.

- Надеюсь, мы не столкнемся с расизмом на предстоящем чемпионате мира, - цитирует Уильяма Mirror. - Но если это все же случится, то я отреагирую незамедлительно.

Сборная Англии в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).