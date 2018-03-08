Принц Уильям по политическим причинам может не поехать на чемпионат мира-2018

Принц Уильям планирует отказаться от поездки летом в Россию на чемпионат мира-2018​, утверждает Daily Star. Данное решение связано с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Ранее принц ездил на мировые первенства поддерживать сборную Англии​.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет на групповом турнире с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет!