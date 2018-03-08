03:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Принц Уильям по политическим причинам может не поехать на чемпионат мира-2018

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Принц Уильям планирует отказаться от поездки летом в Россию на чемпионат мира-2018​, утверждает Daily Star. Данное решение связано с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Ранее принц ездил на мировые первенства поддерживать сборную Англии​.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет на групповом турнире с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня). 

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vittorio-049

Какая потеря :) На ЧМ только этого бездельника и не хватало

07:20

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