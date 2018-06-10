"Приложим все силы и сделаем все возможное для успешного выступления на ЧМ-2018!" Обещание сборной России

Сборная России в официальном Твиттере дала обещание постараться как можно успешнее выступить на чемпионате мира-2018. Сборная опубликовала два твита с хэштегами "вместе мы команда" и "за нас, за всех, за каждого".
Мы приложим все силы и сделаем всё возможное для успешного выступления на домашнем ЧМ2018!@fifaworldcup_ru @FIFAWorldCup #вместемыкоманда #занасзавсехзакаждого pic.twitter.com/9Z1twzNmhv– Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.
Смотрите все матчи ЧМ2018 и болейте за @TeamRussia #вместемыкоманда #занасзавсехзакаждого pic.twitter.com/687Mp0wsYT– Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.
Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").