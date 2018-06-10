17:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Приложим все силы и сделаем все возможное для успешного выступления на ЧМ-2018!" Обещание сборной России

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Сборная России в официальном Твиттере дала обещание постараться как можно успешнее выступить на чемпионате мира-2018. Сборная опубликовала два твита с хэштегами "вместе мы команда" и "за нас, за всех, за каждого".

 Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Когда пройдет чемпионат мира по футболу 

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