Приложение "Метро Москвы" к ЧМ-2018 будет доступно на шести иностранных языках

В приложении "Метро Москвы" появятся дополнительные функции к чемпионату мира-2018. Новые услуги будут удобны для москвичей и гостей столицы, а также для иностранных туристов, которые посетят город в рамках турнира.

"В "Метро Москвы" создадут специальный раздел, посвященный проведению ЧМ-2018. Здесь можно будет прочитать краткую информацию о стадионах, на которых пройдут матчи, узнать их контакты, а также проложить к стадионам наиболее удобный маршрут. Сервис сообщит расписание предстоящих матчей и результаты прошедших игр. Планируется, что раздел будет доступен на шести иностранных языках: помимо английского, пользователь сможет выбрать французский, испанский, китайский, немецкий или португальский", - говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.