Приехавший на чемпионат мира в Россию мексиканец отчитался перед мамой

Мексиканский путешественник Джонатан Киньонес приехал на чемпионат мира в Россию и сообщил маме, что с ним все в порядке. Отметим, что Киньонес путешествует по миру и везде делает фото с плакатом Mom, I'm Fine ("Мама, я в порядке").

Киньонес работал моделью, но однажды продал машину и отправился путешествовать. Его мама была против, но не стала ему препятствовать. Чтобы мама была спокойна, мексиканец присылает ей фотографии из разных частей свете, отчитываясь о своем состоянии.