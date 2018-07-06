Приедет ли президент Хорватии в Сочи?

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о приезде президента этой страны Колинды Грабар-Китанович в Сочи. В этом городе состоится матч 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

- Приедет ли ваш президент?

- Вся страна сейчас испытывает чувство эйфории. Когда играет Хорватия, люди устраивают вечеринки, выходят на улицы и площади. Наша президент была на последнем матче и будет в субботу тоже. Очень рады, что у нас такой президент. И надеемся, что она приедет и в Москву.(Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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