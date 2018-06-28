"Придется ждать до финала, чтобы обыграть Бразилию". Линекер - о поражении Англии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер иронично прокомментировал поражение англичан в матче группового этапа чемпионата мира против Бельгии (0:1). Англия заняла второе место и сыграет с Колумбией в 1/8 финала турнира (3 июля, Москва, "Спартак").

Вот чепуха! Нам придется подожать до финала, чтобы обыграть Бразилию, - написал Линекер в своем Твиттере.

Ah bollocks, we’ll have to wait until the final to beat Brazil. 😬 – Gary Lineker (@GaryLineker) 28 июня 2018 г.

Бельгия встретится с Японией в 1/8 финала (2 июля, Ростов). В случае положительного для себя исхода она попадет на победителя пары Мексика - Бразилия (2 июля, Самара).

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