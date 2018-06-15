Президент "Урала": "Почему много пустых мест на игре Египет - Уругвай? Цены кусаются"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу того, почему трибуны на матче группового турнира чемпионата мира Египет - Уругвай, который проходит в Екатеринбурге, не заполнены.
- Очень много пустых мест. Я думаю, что билеты для наших людей дорогие. Цены кусаются, - сказал Иванов.
- За воротами, вроде, стоит около 1000 рублей.
-Так за воротами все и заполнено. А вот по центру...
- Сколько стоит билет на центр?
- Если повыше, то стоит около 14 тысяч рублей. Пониже. Видимо, еще дороже.. Ну сами понимаете.
- Такая телекартинка может стать антирекламой чемпионата мира?
- Конечно, картинка не самая привлекательная... Но так получилось. Я тут ни при чем. ФИФА продает билеты. Дело только в высоких ценах. Было много желающих попасть на эту игру. Но... (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Трансляция матча Египет - Уругвай //
Расписание чемпионата мира по футболу - здесь