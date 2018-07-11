Президент Украины поддержал хорватского футболиста Виду и его сборную

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Твиттере опубликовал слова поддержки в адрес футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута Огнена Вукоевича.

- История отношений между украинцами и хорватами уходит корнями в глубину веков. Хорваты, как никто другой, знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина, естественно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине! – написал Порошенко.

Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, пенальти – 3:4) в Интернете появилось видео, на котором Вида кричит "Слава Украине", а Вукоевич посвящает победу киевскому "Динамо", за которое раньше выступал, и Украине.

В результате 34-летний Вукоевич был исключен из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Виду на 15 тысяч швейцарских франков.

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