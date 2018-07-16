Президент УЕФА поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира. По его словам, страна и ее жители прекрасно справились с задачей принять турнир.

- Спасибо России за проведение чемпионата мира, на котором мы увидели яркие матчи, потрясающие голы и блестящую индивидуальную игру, - цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА. - Страна и ее жители прекрасно справились с задачей принять одно из крупнейших спортивных мероприятий в мире. Болельщики и гости чемпионата вернутся домой с приятными воспоминаниями на долгие годы о своем пребывании в России.

Футбол на уровне сборных - важнейший источник национальной гордости и идентичности. Этот турнир также объединил сообщества разных стран и продемонстрировал социальную силу футбола. Чемпионат мира показал, насколько важное место в спортивном мире занимает футбол на уровне национальных команд.