Президент Татарстана пожелал болельщикам красивого футбола на ЧМ-2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018 в Казани.

- Сегодня мы собрались на этой площадке в день открытия чемпионата мира по футболу в нашей стране, конечно же, для нас огромная честь принимать турнир, - цитирует ТАСС Минниханова. - Я хотел бы пожелать нам красивого футбола, пожелать вам хорошего проведения времени, чтобы в Казани вам понравилось, и чтобы вы еще раз сюда вернулись.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Корея - Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь