Президент Швейцарии приедет в Россию на чемпионат мира

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе и начальник Федерального департамента обороны, зашиты населения и спорта страны Ги Пармелен в связи с проведением чемпионата мира-2018 посетят Россию, сообщает пресс-служба правительства страны. Отмечается, что чиновники посетят матчи сборной Швейцарии – глава государства будет присутствовать на игре против Бразилии (Ростов-на-Дону, 17 июня), а министр обороны поедет на игру с Сербией (Калининград, 22 июня).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Помимо матчей с бразильцами и сербами швейцарцам в группе E предстоит сыграть с Коста-Рикой (Нижний Новгород, 27 июня).

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