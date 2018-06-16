Президент Швейцарии посетил тренировку сборной перед матчем с Бразилией

Президент Швейцарии Ален Берсе побывал на тренировке национальной команды перед стартовым матчем чемпионата мира против Бразилии, сообщает "Р-Спорт". Свой первый на турнире матч швейцарцы проведут 17 июня на "Ростов Арене".

На сегодняшней тренировке команда участвовала в полном составе. Занятия посетил глава швейцарского государства Ален Берсе, а также журналисты, для которых были открыты первые 15 минут тренировочной работы.

Швейцарцам, кроме сборной Бразилии, на групповом этапе предстоит встретиться с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).