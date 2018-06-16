Президент Швейцарии посетил тренировку сборной перед матчем с Бразилией

Президент Швейцарии Ален Берсе побывал на тренировке национальной команды перед стартовым матчем чемпионата мира против Бразилии, сообщает "Р-Спорт". Свой первый на турнире матч швейцарцы проведут 17 июня на "Ростов Арене".
На сегодняшней тренировке команда участвовала в полном составе. Занятия посетил глава швейцарского государства Ален Берсе, а также журналисты, для которых были открыты первые 15 минут тренировочной работы.
Швейцарцам, кроме сборной Бразилии, на групповом этапе предстоит встретиться с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180616/1138091051.html
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Чемпионат мира 2018