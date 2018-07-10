Президент Сербии: "Я поддерживал Россию в матче с Хорватией. Это мое право"

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что болел за сборную России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией. Хорваты победили россиян в серии послематчевых пенальти.

– Я поддерживал Россию, это мое право, – цитирует AFP Вучича. – Сербия – демократическая страна, и каждый человек имеет право поддерживать тех, кого хочет.

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