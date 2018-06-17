Президент Сербии: "Горжусь нашими орлами"

Президент Сербии Александр Вучич поздравил сборную страны с победой над Коста-Рикой в первом матче группового турнира чемпионата мира (1:0).

" Я счастлив и горд игрой наших ребят, которые одержали более чем убедительную победу. Футболисты наилучшим образом ответили тем, кто смотрел игру со скепсисом, – приводит слова Тадича издание "Ало". – Поздравляю команду и желаю ей еще больше побед. Самой важной будет игра с Швейцарией".

"Я очень рад победе, особенно после того, сколько негатива вылилось на команду", – сказал президент Сербии, добавив, что "орлы бились отважно".

Коста-Рика - Сербия: онлайн-трансляция матча

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