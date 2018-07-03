Президент Сербии будет болеть за Россию в матче с Хорватией

Президент Сербии Александр Вучич признался, что в четвертьфинале ЧМ-2018 будет болеть за Россию. Россияне 7 июля сыграют с соседями Сербии – Хорватией.

– Считаю, что у Хорватии одна из лучших команд на чемпионате мира, но, разумеется, я буду болеть за Россию, – цитирует "Р-Спорт" Вучича.

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