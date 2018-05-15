Президент Республики Сербской посетит чемпионат мира в России

Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует посетить чемпионат мира, сообщают "Известия" со ссылкой на посла Республики в России Душко Перовича.
Отметим, что Республика Сербская – автономная часть Боснии и Герцеговины.
- Милорад Додик 27 июня 2018 года будет в Москве. Он хочет посмотреть матч Сербия–Бразилия и поддержать сербскую сборную, - заявил Перович. - В стране идет предвыборная кампания, поэтому он не сможет задержаться в России на другие игры. Многие жители Республики Сербской любят вашу страну, знают русский язык и имеют здесь друзей или даже родственников. К сожалению, не всем удастся приобрести билеты или вовремя решить вопрос с проживанием. Тем не менее, я думаю, что из Республики Сербской может приехать несколько тысяч болельщиков. Особенно учитывая тот факт, что некоторые жители региона работают в России.
Сборная Сербии сыграет в группе Е вместе с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.
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Дополнительная информация
https://iz.ru/742985/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/prezident-respubliki-serbskoi-priedet-na-chm-2018-v-rossii
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)