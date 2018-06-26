09:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Президент Португалии: "С такой игрой мы можем выйти в финал"


Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза остался доволен тем, что сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Он не видит проблемы в том, что команда сыграла вничью с Ираном (1:1).

– Мы хорошо играем, – цитирует A Bola де Соузу. – В последнем матче сыграли вничью, но прошли дальше – это главное. На Евро-2016 у нас тоже было много проблем по ходу турнира, но все закончилось победой. Испанцы те же тоже ошибаются и сыграли вничью с Марокко. Думаю, с такой игрой нам по силам дойти до финала.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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