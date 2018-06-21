Президент Португалии: "Роналду – уникум"

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза похвалил сборную Марокко, которая в матче чемпионата мира-2018 против его национальной команды потерпела поражение со счетом 0:1 и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. Также глава государства выделил капитана своей сборной Криштиану Роналду, который стал автором победного гола и был назван лучшим игроком встречи.

- Очень, очень сложная игра, потому что сборная Марокко хорошо играла, быстро и энергично, - цитирует RT Созу. - Футболисты команды соперников были в очень хорошей форме. Но Криштиану забил. Голкипер Патрисиу хорошо сыграл, сделал два сейва и выручил в сложных ситуациях. Можно сказать, что на чемпионате мира нет ни одной простой команды, всех трудно победить. Все команды очень хорошие.

Роналду – уникум. Это международный престиж для Португалии. Он уникален и неповторим для нас, португальцев.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии в двух матчах на мировом первенстве набрала 4 очка. В третьем туре команда Фернанду Сантуша сыграет с Ираном (25 июня, Саранск).

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