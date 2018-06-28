Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в среду в шутку предложил главе США Дональду Трампу обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным футболиста Криштиану Роналду. Сборная Португалии в эти дни выступает на чемпионате мира-2018 в России.

- Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным, не забудьте ему сказать, что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду, - приводит ТАСС слова Соузы, которые тот сказал в Белом доме.

И не забывайте, если вы когда-нибудь поедете в Россию во время чемпионата, не забывайте, что Португалия по-прежнему там и хочет выиграть.

В свою очередь Трамп в шутку предположил, что если Роналду будет баллотироваться в президенты Португалии, то Соуза "не сможет его победить". "Несомненно, и вы это знаете, Португалия - это не Соединенные Штаты", - ответил на это португалец.

Американский лидер заявил, что Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ-2018 по футболу. "Это здорово, даже если вы не поклонник футбола. Я поклонник футбола, совсем немного, но у меня нет времени смотреть матчи", - сказал Трамп.

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