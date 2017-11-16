Президент Перу: "Воины сборной Перу подарили радость всей стране"

Президент Перу Педро Пабло Кучински назвал воинами игроков национальной команды. Перуанские футболисты сегодня обыграли Новую Зеландии и пробились на чемпионат мира-2018​, который пройдет в России следующим летом.

"Мы ждали более 35 лет, чтобы снова оказаться на чемпионате мира. Спасибо, воины, что подарили нам эту радость", - написал Кучински в своем Твиттере.

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