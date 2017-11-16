Президент Перу: "Воины сборной Перу подарили радость всей стране"

Президент Перу Педро Пабло Кучински назвал воинами игроков национальной команды. Перуанские футболисты сегодня обыграли Новую Зеландии и пробились на чемпионат мира-2018, который пройдет в России следующим летом.
"Мы ждали более 35 лет, чтобы снова оказаться на чемпионате мира. Спасибо, воины, что подарили нам эту радость", - написал Кучински в своем Твиттере.
Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018 //
Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018
Esperamos más de 35 años para estar nuevamente en un mundial. Gracias guerreros por darnos esta alegría! Celebremos todos con responsabilidad. Arriba Perú! #EstamosDeVuelta– PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 16 ноября 2017 г.