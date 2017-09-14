Президент Перу: "Попадание сборной на чемпионат мира-2018 - это самое главное"

Президент Перу Педро Пабло Кучински отметил важность попадания национальной команды на чемпионат мира-2018. По его словам, вопрос участия сборной на турнире – ключевой в стране.

– Латинская Америка сходит с ума от футбола, – цитирует ТАСС Кучински. – Сборная Перу долгое время не попадала на чемпионат мира. Нам осталось сделать всего один шаг, чтобы попасть на чемпионат мира в Россию, это центр всего, что происходит здесь.

Напомним, что сборная Перу с 24 очками располагается на 4-й строчке турнирной таблицы южноамериканского отбора. Последний раз перуанцы выступали на чемпионате мира в 1982 году.