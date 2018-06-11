Президент Панамской федерации футбола - о базе в Саранске: "Инфраструктура просто великолепная"

Панамской федерации футбола Педро Халуха остался доволен условиями на тренировочной базе сборной в Саранске. Панамцы будут базироваться в России на время чемпионата мира-2018.

- Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше. Инфраструктура просто великолепная! - цитирует ТАСС Халуху. - Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск.

Для нас выход на чемпионат мира - это уже большая победа. Но нам бы хотелось заявить о себе на этом чемпионате мира.

Соперниками Панамы в групповом турнире ЧМ-2018 станут команды Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь