Президент Палестины поздравил Путина с успешной организацией ЧМ-2018

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным выразил мнение, что проведение Россией чемпионата мира стало примером успешной организации таких крупных соревнований.

- Все отмечают успешную организацию Российской Федерацией [чемпионата], - сказал Аббас. - Организация этого чемпионата мира уже стала примером того, как нужно организовывать такие масштабные спортивные соревнования. В связи с этим позвольте поздравить вас с тем, чего удалось достичь.



Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

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