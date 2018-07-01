Президент ОКР: "Игорь Акинфеев сотворил большое спортивное чудо"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что счастлив за молодое поколение, которое увидело матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, по пен. 4:3), а также отметил игру вратаря россиян Игоря Акинфеева. Сегодня Россия вышла в 1/4 финала мирового первенства, а Акинфеев в серии пенальти отразил два удара.

- Я отношусь к той категории болельщиков, которые видели предыдущее участие нашей сборной в 1/4 финала в 1986 году, я счастлив спустя 32 года ощутить те же самые эмоции, - цитирует ТАСС Позднякова. - Я особенно рад за молодое поколение россиян, которые сегодня стали свидетелями этого матча. Это тот случай, когда объединившись вокруг сборной и страна, и спортсмены могут достигать на первый взгляд нереальных целей. Все шло к пенальти, радостно, что в этой лотерее Игорь Акинфеев сотворил большое спортивное чудо, отразив два пенальти и принеся радость всей нашей стране. Мы рады за всю нашу команду, мне приятно, что армейцы сегодня очень неплохо играли. С победой, приятно, когда можно спокойно подождать окончания матча сборных Хорватии и Дании и узнать, кто из них станет нашим соперником в 1/4 финала.