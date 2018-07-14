Президент ОКР доволен организацией ЧМ-2018

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ждет хорошей игры в финале чемпионата мира-2018​. Также он отметил высокий уровень организации турнира.

– Чего вы ждете от финала?

– Я плохой прогнозист, - цитируют "Известия" Позднякова. - Поэтому буду ждать от Франции и Хорватии​ хорошей игры с голами и напряженной борьбой.

– Можете оценить уровень этого чемпионата мира?

– Уровень турнира, как и его организации, превосходный. Очень много гостей приехало из национальных олимпийских комитетов других стран – я с ними общаюсь, и все они подчеркивают высочайший уровень проведения турнира. Очень рад за Оргкомитет чемпионата мира и нашу страну в целом.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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