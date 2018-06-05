Президент Молдавии приедет на ЧМ-2018 и будет болеть за сборную России

Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Россию по приглашению Владимира Путина на чемпионат мира-2018 и будет болеть хозяев турнира.

- На следующей неделе я буду на чемпионате мира по футболу, как я и обещал Путину в ответ на его приглашение, - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova. Там будет возможность пообщаться со многими руководителями государств, в том числе и с Владимиром Владимировичем. На первом матче я буду болеть за Россию, а вообще фаворитов у меня несколько.



Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия в московских "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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