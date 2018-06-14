Президент Молдавии поздравил Россию с победой над Саудовской Аравией

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил сборную России с победой в стартовом матче чемпионата мира над Саудовской Аравией (5:0).

- Поздравляю сборную России с более чем убедительным дебютом на чемпионате мира по футболу! – написал в своем Фейсбуке Додон. - Молдова сегодня болела за команду России, и мы желаем хозяевам мирового первенства дальнейших побед!

Отметим, что Додон также присутствовал на матче открытия чемпионата мира. В ходе своего визита президент Молдавии встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и поговорил с президентом России Владимиром Путиным.