Президент ла лиги: "Увольнение Лопетеги кажется поспешным"

Президент ла лиги Хавьер Тебас выразил сожаление по поводу вылета сборной Испании с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала после поражения от России в серии послематчевых пенальти. По его словам, зря футбольная федерация накануне чемпионата мира уволила с поста главного тренера Хулена Лопетеги.

– Это поражение опечалило всю Испанию, – цитирует AS Тебаса. – Мы ждали большего от чемпионата мира и верили в качество команды. Сложно сказать, повлияло ли на это увольнение Лопетеги. Но решение в любом случае кажется поспешным.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ