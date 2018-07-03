Президент Колумбии о матче с Англией: "Ягуар навяжет свою волю трем львам"

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос считает, что сборная страны обыграет сборную Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

- Завтра у нас матч с Англией на чемпионате мира, - цитирует президента semana.com. - Ягуар встретится с тремя львами, покажет им свою силу и навяжет свою волю.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)