08:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Президент Колумбии о матче с Англией: "Ягуар навяжет свою волю трем львам"


Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос считает, что сборная страны обыграет сборную Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

- Завтра у нас матч с Англией на чемпионате мира, - цитирует президента semana.com. - Ягуар встретится с тремя львами, покажет им свою силу и навяжет свою волю.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

 

 

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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