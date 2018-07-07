Президент Хорватии сделала прогноз на матч против России на ЧМ

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович призналась, что не любит смотреть матчи, сидя в VIP-ложе. Также глава государства, прибывшая в Сочи на встречу 1/4 финала чемпионата мира, в котором ее национальная команда сыграет с Россией, дала прогноз на предстоящую игру.

– Мне нравится быть простой фанаткой, потому что когда я болею, мне хочется себя вести немного не так, как это принято в VIP-ложе, – цитирует RT Грабар-Китарович. – Сегодня я смогу надеть футболку сборной Хорватии на матче с Россией. В последний раз мы с другом купили билеты и наслаждались каждой секундой матча.

Мы смотрели в фан-зоне игру России с Испанией и праздновали победу хозяев турнира. Думаю, у России отличная команда, я желаю ей удачи. Но пускай победит сильнейший, и я думаю, что это будет Хорватия.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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