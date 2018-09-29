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Президент Хорватии: "Путин все же больше болел за Хорватию в финале ЧМ-2018"

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает, что российский президент Владимир Путин в финале чемпионата мира-2018 больше болел за хорватов. Матч между сборными Хорватии и Франции прошел 15 июля на московском стадионе "Лужники" и завершился победой французов со счетом 4:2.

"Мы говорим сейчас неформально, поэтому я скажу, что (после игры) сказала министру иностранных дел России Лаврову: мне показалось, что президент Путин все же чуть больше болел за Хорватию", - цитирует "РИА Новости" Грабар-Китарович.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180928/1142842869.html

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