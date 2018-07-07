Президент Хорватии прилетела в Сочи на игру с Россией обычным рейсом

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи на четвертьфинал чемпионата мира Россия - Хорватия чартерным рейсом. Она летела в одном самолете вместе с болельщиками "шашечных".

- В этом нет ничего необычного, я и раньше в рамках государственных визитов - например, в Италию и Иран - летала коммерческими линиями, - цитирует главу Хорватии Slobodna Dalmacija.

Ранее Грабар-Китарович сделала прогноз на матч Россия - Хорватия.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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