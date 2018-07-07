13:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Президент Хорватии прилетела в Сочи на четвертьфинал ЧМ-2018


Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи чартерным рейсом из Загреба, сообщает ТАСС. Глава государства прилетела с делегацией болельщиков – вечером она посетит матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная России сыграет с Хорватией.

В течение дня Грабар-Китарович встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Они обсудят вопросы торгово-экономического и культурного сотрудничества двух стран, после чего отправятся на стадион "Фишт" для просмотра матча.

Ранее президент Хорватии прилетала в Нижний Новгород на матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором ее команда обыграла Данию (1:1, 3:2 – по пенальти). Она присутствовала на стадионе как частное лицо.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия – Хорватия

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