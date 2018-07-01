Президент Хорватии прилетела в Нижний Новгород на игру национальной сборной

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Нижний Новгород на матч своей национальной команды и Дании в рамках 1/8 финала чемпионата мира, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области. Матч пройдет сегодня в 21.00 по московскому времени.

- Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретил в аэропорту президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, которая прибыла в Нижний Новгород для посещения матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, - заявили в пресс-службе. - Он поприветствовал президента Хорватии на нижегородской земле и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений.