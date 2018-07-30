Президент Хорватии пригласила Путина в Загреб во время ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сказала, что пригласила президента России Владимира Путина в Загреб. Это произошло в рамках ее визита в Москву на ЧМ-2018.

– Вы полагаете, что вопросов по двусторонней повестке достаточно, чтобы пригласить в Хорватию Владимира Путина?

– Очень на это надеюсь! Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Мы очень ждем Владимира Путина, и отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата. Помните тот огромный баннер "Спасибо, Россия!"? Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы, - цитирует президента Хорватии "Коммерсант".

Колинда Грабар-Китарович посетила финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия (4:2).