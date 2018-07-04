Президент Хорватии приедет в Сочи на матч против России

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович будет присутствовать на матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной России, информирует РИА Новости со ссылкой на кабинет главы республики. Встреча пройдет в субботу в Сочи (начало - в 21.00 по московскому времени).

- Президент Грабар-Китарович примет приглашение Российской Федерации и будет присутствовать на четвертьфинальной встрече чемпионата мира по футболу, который пройдет между сборными командами Хорватии и России в субботу, 7 июля 2018 года в Сочи, - отмечается в сообщении.

Глава республики присутствовала в минувшее воскресенье на матче 1/8 чемпионата в Нижнем Новгороде, когда Хорватия в серии пенальти победили команду Дании.

Добавим, что после победы России над Испанией в 1/8 финала Грабар-Китарович написала в Твиттере следующее: "Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи".

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу