16:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Президент Хорватии приедет в Сочи на матч против России


Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович будет присутствовать на матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной России, информирует РИА Новости со ссылкой на кабинет главы республики. Встреча пройдет в субботу в Сочи (начало - в 21.00 по московскому времени). 

- Президент Грабар-Китарович примет приглашение Российской Федерации и будет присутствовать на четвертьфинальной встрече чемпионата мира по футболу, который пройдет между сборными командами Хорватии и России в субботу, 7 июля 2018 года в Сочи, - отмечается в сообщении.

Глава республики присутствовала в минувшее воскресенье на матче 1/8 чемпионата в Нижнем Новгороде, когда Хорватия в серии пенальти победили команду Дании.

Добавим, что после победы России над Испанией в 1/8 финала Грабар-Китарович написала в Твиттере следующее: "Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи".

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское) 

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180704/1138936040.html

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