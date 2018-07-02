Президент Хорватии поздравила команду с победой над Данией в раздевалке. Видео

В воскресенье вечером президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович с трибуны стадиона в Нижнем Новгороде наблюдала за победой сборной своей страны над Данией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, 3:2 в серии пенальти), а по окончании встречи зашла к команде в раздевалку, чтобы лично поздравить с победой, сообщает сербское издание Blic. Она тепло обняла главного тренера Златко Далича, капитана Луку Модрича и других игроков. Болела за команду Грабар-Китарович в футболке сборной, подаренной ей Даличем перед отъездом на чемпионат мира.

Президент Хорватии посетила матч с Данией как простая болельщица. Фото