Президент Хорватии посетила Нижний Новгород во время матча ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила Нижний Новгород во время матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Дании (1:1, 3:2 по пен.). Во время визита она обсудила вопросы развития торгово-экономических отношений с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

- Мы рады принимать президента Хорватии в нашем регионе, обсудили возможности усиления интенсификации наших торгово-экономических отношений и сотрудничество в гуманитарной сфере, - приводит ТАСС слова Никитина. - Как мне показалось, президенту понравилось в Нижнем Новгороде. Будем надеяться, что эти контакты приведут к увеличению туристического потока из Хорватии в нашу страну.

Мы очень рады принимать такую сильную команду, как Хорватия, дважды. Количество болельщиков из этой страны побило все рекорды с точки зрения посещаемости матчей, так же как и общее количество туристов в нашем регионе. Надеюсь, что многие из них вернутся к нам в будущем.

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