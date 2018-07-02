Президент Хорватии посетила матч с Данией как простая болельщица. Фото

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Данией в Нижнем Новгороде как частное лицо, сообщает сербское издание Blic со ссылкой на хорватских коллег. Глава государства расположилась на трибуне в компании друзей и поддерживала команду в футболке национальной сборной, которую ей подарил главный тренер Златко Далич перед отъездом на чемпионат мира. Также на фото отчетливо видно, что на шее у Грабар-Китарович - удостоверениее болельщика Fan ID.

1 июля матче 1/8 финала чемпионата мира Хорватия обыграла Данию в серии пенальти (3:2), после того, как основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1. В четвертьфинале Хорватия станет соперником России. Матч состоится 7 июля в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.