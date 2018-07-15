Президент Хорватии перед финалом ЧМ-2018 поблагодарила Россию на русском языке

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к России в ходе перелета в Москву на финал ЧМ-2018 Хорватия – Франция и поблагодарила россиян на русском языке.

Ранее сталло известно, что Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира, за которым будет наблюдать из VIP-ложи стадиона "Лужники". В воскресенье глава государства отправилась в Москву коммерческой авиалинией.

– Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)