Президент Хорватии не жалеет. что оказалась без зонта после финала ЧМ-2018

Президаент Хорватии Колинда Грабар-Китарович отметила, что не обращала внимания на дождь во время награждения после финала ЧМ-2018. В этот момент у нее не оказалось зонта.

- Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился, - приводит "Коммерсант" слова Грабар-Китарович. - Моя прическа и то, как я выглядела,– все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал.

– Вы не разочарованы поражением хорватской сборной?

– Конечно, у нас были смешанные чувства. Мне этот чемпионат принес бурю эмоций. Я завидовала мужу, ведь он смог посмотреть нашу игру с Аргентиной, а я нет. Потом, когда мы вышли в плей-офф, я смотрела все игры, кроме полуфинала, когда мне пришлось поехать на саммит НАТО – но и там казалось, что футбол затмил переговоры. На полях встречи мы все следили за игрой и договорились с президентом Макроном, что уже в воскресенье мы увидимся с ним в Москве.

Когда я прилетела в Москву, больше всего мне хотелось, чтобы Хорватия выиграла чемпионат мира. Хотя я знала, что попасть в финал – это уже было одним из наших величайших достижений. Тем более что этот чемпионат мира в России привлек столько внимания во всем мире.... И я так гордилась нашей командой, нашим тренером, который смог сплотить эту команду из отдельных игроков, думала: вот это и есть ключ к нашему успеху – не просто компетенции каждого игрока, а командная работа. Вот чего я желаю для Хорватии.